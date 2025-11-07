¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢NHK¡ØSONGS¡Ù¤Ç¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤òYouTube¸ø³«¡¡150¿ÍÄ¶¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤È¶¦±é
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿NHK¡ØSONGS¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê½é¼çºÅ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤Ï¡¢¸½ºß¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¤Î¿·¶Ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡ØSONGS¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ë³Ð¡¢Ä°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢·ëÀ®Æü¤Ç¤¢¤ë11·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¤äÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖËÜµ¤¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ÏCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê½é¼çºÅ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤Ï¡¢¸½ºß¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¤Î¿·¶Ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡ØSONGS¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ë³Ð¡¢Ä°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ÏCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£