Travis Japan¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎFC¸ÂÄêÈ×¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡¡¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤âÈ¯É½
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬¡¢12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¤ÎFC¸ÂÄêÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¡ªÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»þÂå¤È²»³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡¡º£ºî¤ÏFC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óTÈ×¡¢½é²óJÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î4·ÁÂÖ¡£FC¸ÂÄêÈ×¤Ç¤Ï¡¢DISC£±¤ËÂ¾·ÁÂÖÆ±ÍÍ2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSay I do / Tokyo Crazy Night¡×¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òCompleted ver.¤È¤·¤ÆºÆ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡ÆÃÅµDISC¤Ë¤Ï¡¢CD¤È±ÇÁüDISC¡ÊBlu-ray/DVD¡Ë¤Î2Ëç¤òÉõÆþ¡£DISC2¤È¤Ê¤ëCD¤Ë¤Ï¹±Îã¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤ÏµÜ¶á³¤ÅÍ¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Î¡È¥È¥ê¥×¥ë¥«¥¤¥È¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë3Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥«¥¤¥È¡Ù¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ë¤è¤ë¡Ø¤Í¤§¡¢¥¥¹¤·¤Æ¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆµÈß·´×Ìé¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ë¤è¤ë¡Ø¡Ö¹¬¤»¡×¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡DISC3¤È¤Ê¤ë±ÇÁüDISC¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTravis Japan World Tour 2025 VIIsual¡×¤è¤ê¡Ö¡ÈSay I do¡É Live in NY¡×¡Ö¡ÈTokyo Crazy Night¡É Live in NY¡×¡Ö¡ÈWould You Like One?¡É Live in NY¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØMV´Õ¾Þ²ñ by NOEL¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸ì¤ëÉû²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿´Õ¾Þ²ñ¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎFC¸ÂÄêÈ×¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡È¤¤¤Á¤´¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¹ë²Ú¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÉõÆþ¡£FC¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
