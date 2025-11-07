ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Þ¥ë¥·¥²¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×
¥Þ¥ë¥·¥²¤Ï¡¢ÂçºåÅÚ»º¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢È¯Çä¤«¤é1¥ö·î¤Ç5,000¸Ä¤ÎÈÎÇä¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯11·î8Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¤Þ¤ë¤·¤²Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥·¥²¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×
²Á³Ê¡§237±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§40g
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¤ª²Û»Ò¤Î¤Þ¤ë¤·¤²³ÆÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼MARUSHIGE³ÆÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¤Þ¤ë¤·¤²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£¤â¤Õ¤¿Ì£¤â¡È¤Á¤ã¤¦¡ÉÂçºåÅÚ»º¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡¢ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥É¥ó¤È¸ú¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡¢¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÅÚ»º¤é¤·¤¤¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¤Ç¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡¢Ç»¤¤¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡ù
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥Õ¥é¥¤À½Ë¡(¥Ð¥¥å¡¼¥àÀ½Ë¡)¡×
¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡×¤Î¿©´¶¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¡Ö¿¿¶õ¥Õ¥é¥¤À½Ë¡(¥Ð¥¥å¡¼¥àÀ½Ë¡)¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½Ë¡¤Ï¡¢¿å¤ÎÊ¨ÅÀ¤¬µ¤°µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¸¶Íý¡ÊÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÄã¤¤²¹ÅÙ¤Ç¿å¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¡Ë¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤Ç³ø¤Îµ¤°µ¤ò²¼¤²¡¢Äã¤¤²¹ÅÙ(70¡Á100¡î)¤ÎÌý¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÁÇºà¤ò¾Ç¤¬¤µ¤ºÃ»»þ´Ö¤Ç¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¶õ¥Õ¥é¥¤À½Ë¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Âçºå¤é¤·¤¤¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£
¥Þ¥ë¥·¥²¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
