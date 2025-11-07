¡Ú²¤½£CL¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬4ÀïÁ´¾¡¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀª6¥¯¥é¥Ö¤¬12°Ì°ÊÆâ¤ÇÁ°È¾Àï½ª¤¨¤ë
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥° ¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4 Àá¡Ê¸½ÃÏ4Æü¡Á5Æü¡Ë
36¥Á¡¼¥à¤¬³Æ8»î¹ç¤ò¹Ô¤¤½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¡£¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢9°Ì¤«¤é24°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°È¾Àï¤Î4»î¹ç¤ò4Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Çºòµ¨²¦¼Ô¥Ñ¥ê ¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï³«Ëë4»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÁ´¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀª¤Ï4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¹¥Ä´¡£2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢4°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ ¥·¥Æ¥£¡¢6°Ì¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢8°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È4¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°ÆÍÇË¤Î8°Ì°ÊÆâ¡£¤µ¤é¤Ë10°Ì¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢12°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È½Ð¾ì6¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢12°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ï4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡Íø¤Ê¤·¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î26°Ì¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²óÂè5Àá¤Ï¸½ÃÏ25Æü¡¢26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦Âè4Àá¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¡¡¢¨º¸¤¬¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à
¥Ê¥Ý¥ê 0¡Ý0 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¥¹¥é¥Ó¥¢ ¥×¥é¥Ï 0¡Ý3 ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 1¡Ý0 ¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¥¢¥È¥ì¥Á¥³ ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É 3¡Ý1 ¥µ¥ó ¥¸¥í¥ï¡¼¥º
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ 1¡Ý1 ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 4¡Ý0 ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹ 1¡Ý1 PSV
¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È 0¡Ý1 ¥â¥Ê¥³
¥«¥é¥Ð¥Õ 2¡Ý2 ¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¥Ñ¥Õ¥©¥¹ 1¡Ý0 ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ ¥·¥Æ¥£ 4¡Ý1 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¥¤¥ó¥Æ¥ë 2¡Ý1 ¥«¥¤¥é¥È
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥« 0¡Ý1 ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å 3¡Ý3 ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 0¡Ý3 ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ 0¡Ý1 ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 2¡Ý0 ¥Ó¥ë¥Ð¥ª