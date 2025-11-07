Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¡ª·ËÊ¸ÄÁ¡¦·ËÆî¸÷¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡ÖÌ´¤Î»°¶¥±é2025¡×
·ËÊ¸ÄÁ¡¢·ËÆî¸÷¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ë¤è¤ë»ÕÁö¹±Îã¤ÎÍî¸ì²ñ¡ÖÌ´¤Î»°¶¥±é2025¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÊýÍî¸ì³¦¤Î½ÅÄÃ»°¿Í¤¬ÞÕ¿È¤Î°ìÀÊ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÍî¸ì²ñ¤¬¡¢2025Ç¯¤âÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¸áÁ°10»þ¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ËÊ¸ÄÁ¡¦·ËÆî¸÷¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡ÖÌ´¤Î»°¶¥±é2025¡×
¡ÖÌ´¤Î»°¶¥±é¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÆþÌç¤â»öÌ³½ê¤â°Û¤Ê¤ë¾åÊýÍî¸ì³¦¤Î½ÅÄÃ¡¢·ËÊ¸ÄÁ¡¦·ËÆî¸÷¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÞÕ¿È¤Î°ìÀÊ¤òÈäÏª¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ç¤¹¡£
2004Ç¯¤ËÂçºå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²ó¤Ç21²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨Æü´°Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Âç¿Íµ¤¸ø±é¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Æî¸÷¡¢Ê¸ÄÁ¡¢ÄáÉÓ¤Î½ç¤Ç¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ÐÈÖ¤ÎÌ¯¤Ë¤â½ÅÄÃ¤¿¤Á¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤È¤«¤±°ú¤¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î¸ý¾å¤«¤éÂçÃÄ±ß¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»°¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ø±é¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¸ø±é ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 18:00³«±é
²ñ¾ì¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
ÎÁ¶â¡§7,000±ß¡¿3³¬ÀÊ 4,000±ß
¼è°·¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
Âçºå¸ø±é ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â) 18:00³«±é
²ñ¾ì¡§Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS
ÎÁ¶â¡§7,000±ß
¼è°·¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
¾åÊýÍî¸ì³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë»°¿Í¤Î»ê·Ý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÌ´¤Î»°¶¥±é2025¡Á»°Ëç´ÇÈÄ¡¦Âç´ÇÈÄ¡¦¶â´ÇÈÄ¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
