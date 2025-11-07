Á°¶¶»ÔÀ¯¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤Î¾®Àî»ÔÄ¹
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤Ï7Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¡¢·çÀÊ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂÐ³°¸øÌ³¤ò10·îÃæ½Ü¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï14¡¢15Æü¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·CITY¥¨¥Õ¥¨¥à¡×¤¬»ÔÆâ¤Ç³«¤¯»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤ÇÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£½¸²ñ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¾®Àî»á¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤Î¤ÇÃæÎ©À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï10·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿È¾¸º¤È»ÔÄ¹Â³Åê¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£