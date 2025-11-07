¡Ö£Ò£ï£ó£å£ì£é£á¡×¤¬£Ã£Á»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¶»¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÃ´Åö¿§¡õ¥Ð¥é¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¡Ö±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Â£á£î£Ç¡¡£Ä£ò£å£á£í¡ª¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ò£ï£ó£å£ì£é£á¡×¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Î£å£õ£÷£å£ì£ô£æ£á£è£ò£ô¡×Ä¾Á°ÆÃÊÌ°á¾Ø¤ªÈäÏªÌÜµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿Í¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ê£Ã£Á¡Ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹©Æ£À²¹á¤Ï¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¶»¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã´Åö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¤·¡¢¡Ö¡Ø£Ò£ï£ó£å£ì£é£á¡Ù¤Ï¥Ð¥é¤¬¤è¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¶»¸µ¤Ë¡Ë¥Ð¥é¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ò£ï£ó£å£ì£é£á¡×¤Ïº£¸å¡¢¥¢¥¸¥¢¥¢¡¼¡Ö£Î£å£õ£÷£å£ì£ô£æ£á£è£ò£ô¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¤ò²ó¤ë¡£Áê±©¤¢¤¤¤Ê¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï½ÐÈ¯¼°¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ò£ï£ó£å£ì£é£á¡×¤ÏÁê±©¤¢¤¤¤Ê¡Ê£Ö£ï¡¥Ì«Í§´õÆáÌò¡Ë¡¢¹©Æ£À²¹á¡Ê£Ç£ô¡¥É¹Àî¼ÓÌëÌò¡Ë¡¢ÃæÅçÍ³µ®¡Ê£Â£á¡¥º£°æ¥ê¥µÌò¡Ë¡¢Ý¯Àî¤á¤°¡Ê£Ä£ò¡¥±§ÅÄÀî¤¢¤³Ìò¡Ë¡¢»Öºê³ò²»¡Ê£Ë£å£ù¡¥Çò¶âÎÕ»ÒÌò¡Ë¤Î£µ¿Í¡£