âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¶¦±é¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÌÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¡ÖÂ¸ºß¤Ç¸«¤»¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×

11·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë´Ü¤Ò¤í¤·¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ü¤Ï¼«¿È¤¬»×¤¦âÃ±ÉÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÈà¤ÎÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌÜ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ¸ºß¤Ç¸«¤»¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤â¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤Ã¤ÈºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¶¿ÆØ¤ÏËÍ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢¡Ö´Ü¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¡È¿ä¤·¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿©»ö¤â·ë¹½¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤«¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢´Ü¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£