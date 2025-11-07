ABS½©ÅÄÊüÁ÷

Àè·î¡¢Âç´Û»Ô¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÏÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤Êª¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï²þ¤á¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡£

¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£

¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥¯¥·ー¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡£

¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£

¥¿¥¯¥·ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾×·â¤ÇÂÎ¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¼Ö¤ò¤è¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÁÐÊý¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤â´Þ¤á¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ï¼ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Å¹Æâ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Î髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹¤â¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ËÂç¤­¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

ÉÚ»Î¥¿¥¯¥·ー 髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤­¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¤Ê¤¼»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«¡£

髙¶¶¼ÒÄ¹¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

±ÇÁü¤Î³ÎÇ§¤äÊ¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸¡¾Ú¤À¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Î»à³Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×

髙¶¶¼ÒÄ¹¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»à³Ñ¤òÀ¸¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊâÆ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£

¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î½÷À­¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤º¡¢µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ì»þÄä»ß¤ò¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âµ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö¸Î¡£

髙¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ë´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÊý¤Ï°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤¤¤¯¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£

¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿´³Ý¤±¤¬Èá»´¤Ê»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£