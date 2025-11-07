°ì»þÄä»ß¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡Ä»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ËÀø¤à´í¸±¡¡¥¿¥¯¥·ー¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À»ö¸Î¡¡ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ë³¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹½Â¤Êª¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
Àè·î¡¢Âç´Û»Ô¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÏÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤Êª¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï²þ¤á¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£
¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·ー¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡£
¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾×·â¤ÇÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¼Ö¤ò¤è¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÐÊý¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤â´Þ¤á¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ï¼ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Å¹Æâ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Î髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹¤â¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚ»Î¥¿¥¯¥·ー 髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¤Ê¤¼»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
髙¶¶¼ÒÄ¹¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Î³ÎÇ§¤äÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸¡¾Ú¤À¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Î»à³Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
髙¶¶¼ÒÄ¹¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»à³Ñ¤òÀ¸¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊâÆ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤º¡¢µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ì»þÄä»ß¤ò¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö¸Î¡£
髙¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ë´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
髙¶¶ÎÉÊå¼ÒÄ¹
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÊý¤Ï°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤¤¤¯¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿´³Ý¤±¤¬Èá»´¤Ê»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£