Î¹¹©Ë¼¡¢¹â»³ÂÙ¿Î¸µÂåÉ½¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¡¡³ô¼°¤Î²¾º¹²¡¤â¼Â»Ü
Î¹¹©Ë¼¤Ï¡¢¹â»³ÂÙ¿Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°¤Î²¾º¹²¡¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¹â»³ÂÙ¿Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤Î¼õµë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÙ¶ÈÃæ¤ÎÂÐ¾Ý½¾¶È°÷¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯°Æ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤»¤¿¡£ÉÔÀµ¼õµë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éµõµ¶¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾µÇ§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼ÒË¡Âè423¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯Ç¤Ì³ØèÂÕÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â»³²Çå½þÀÁµá³Û¤ÏÀºººÃæ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÖ´Ô¤·¤¿¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÍè¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¶â³Û¤Î¤Û¤«¡¢ÊÖ´Ô¤·¤¿¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤Ë¤«¤«¤ë°ãÌó¶â¤ä±äÂÚ¶âÁêÅö³Û¡¢ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÈñÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿°ãÌó¶â¤È±äÂÚ¶â¤Î2²¯6,359Ëü5,000±ß¡¢ÆÃÊÌÄ´ººÈñÍÑ¤Î3²¯8,589Ëü±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î11Æü¤È10·î3Æü¤Ë¤Ï²¾º¹²¡·èÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1,373,900³ô¤Î²¾º¹²¡¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦11·î7Æü¤Î½ªÃÍ¤Ç¡¢Ìó2²¯2,532Ëü±ßÁêÅö¡£
¹â»³ÂÙ¿Î»á¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ÎÂç³ô¼ç¡£Î¹¹©Ë¼¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò2023Ç¯2·î¤Ë¼Ç¤¸å¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢gotcha¤òÁÏ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£