Ë´¤ºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËºÆµ¯¡Ä93ºÐ¤Î¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬º£Æü¤â¾Æ¤Â³¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ°¤¤¿¤¤¡×
¡¡»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡ÖÄ¬Áû¡×¤ò±Ä¤à93ºÐ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÃæÅçµð(¤ª¤ª¤·)¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·°ìÅÙ¤ÏÅ¹¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤ò²þÁõ¤·¤ÆºÆ³«¡£º£¤â¼êºî¶È¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¾Æ¤Â³¤±¡¢²ÈÂ²¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£93ºÐ¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬±Ä¤àÍÎ²Û»ÒÅ¹
¡¡»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Î½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÎ²Û»Ò Ä¬Áû¡×¤Ï¡¢1955Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢1932Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸½Ìò¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÃæÅçµð¤µ¤ó(93)¤¬ºî¤ë¥±ー¥¤ä¥¯¥Ã¥ー¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î²Û»Ò¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡Ê250±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
µð¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êºî¤ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ²Û»ÒÂçÇîÍ÷²ñ¡×¤Ç¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ò¤··Á¤Î·Á¡£À¸ÃÏ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ÆÀÞ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤¤¤¿»þ¤Ë·Á¤¬Êø¤ì¤º¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
»È¤¦¤ê¤ó¤´¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÎÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÈé¤òÇí¤¤¤Æ¹ï¤ó¤À¸å¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö92ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ºÇ¶á¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¤ò¸«¤ÆË¬¤ì¤ëµÒ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡£
Å¹¤ò¼êÅÁ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î¼£µ×¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î½éÈþ¤µ¤ó¡£¼£µ×¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î»Å»ö¤ÎËµ¤é¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤É¤ËÅ¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£µ×¤µ¤ó¡§
¡Ö93¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£ºÊ¤òË´¤¯¤·°ìÅÙ¤ÏÊÄÅ¹¤â¡ÄÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿·è°Õ
¡¡µð¤µ¤ó¤Ï70Ç¯Á°¤Î1955Ç¯¤ËÅ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ÖËà»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤¢¤ëÅ¾µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö²ÈÆâ¤¬»à¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦Çä¤ò¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
2¿Í3µÓ¤ÇÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦µ×»Ò¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅÙÅ¹¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡ÖÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÊÄÅ¹¤«¤é5¥«·î¸å¡¢¼«Âð¤ò²þÁõ¤·¤Æº£¤Î¾ì½ê¤ÇºÆ¥¹¥¿ー¥È¡£90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Èµð¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
ºÇ°¦¤ÎºÊ¤òË´¤¯¤¹Èá¤·¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö²ÈÆâ¤â¤¢¤ÎÀ¤¤Ç¡È¤â¤¦¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡ÈÄ¬Áû¡É¤ÎÌ£¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡£»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£93ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¾ïÏ¢µÒ¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µð¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ïµð¤µ¤ó¤Î93ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¡£ÃÂÀ¸Æü¤òËèÇ¯¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î¿Æ»Ò¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡§
¡ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤é°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¸å¤âÃÏ¸µ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¡§
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
ÊÌ¤Î»Ò¶¡¡§
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×
µÒ¤â¤Þ¤Ð¤é¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼Êý¡¢µð¤µ¤ó¤È¼£µ×¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼£µ×¤µ¤ó¡§
¡Öº£¤«¤é¥¢¥¸Äà¤ê¤Ë¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡×
Å¹¤Ï½éÈþ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï·î¤Ë1ÅÙ¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î³¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö¸µµ¤¤Ê»þ¤ÏÁ¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¤Ø¥«¥Ä¥ªÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¼£µ×¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¿Æ¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢Âð¸å¡¢µð¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ93ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·ò¹¯¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µð¤µ¤ó¡§
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤âÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÄ¬Áû¡×¤ÎÌ£¤È¶¦¤Ë¡¢À¸³¶¸½Ìò¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬º£Æü¤âÃÏ°è¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î23ÆüÊüÁ÷
