¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÈºÂÃÌ²ñ¡É¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿WSÉñÂæÎ¢¡¡Æ±ÅÀ¤Î9²óÎ¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é¥¥±¤Ï¡ÖºÇ½é¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×Á°¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¹¥Êá¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(C)Getty Images
¡¡°ì½Ö¤À¤±¡¢È½ÃÇ¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBleacher Report¡Ù¤¬ÇÛ¿®¸µ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖOn Base with Mookie Betts¡×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÂ¾¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊ£¿ôÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥±¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅÚÃÅ¾ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤ë
¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ²ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£µ¤Ê¬¤É¤¦¡©¡×¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡Âç·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ª¤ß¤ËÏÃ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ï¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè7Àï¤Î4-4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¤ÎÆó»àËþÎÝ¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬»³ËÜÍ³¿¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ë¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¥±¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬¡Ë·Ú¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×Á°¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¾×·â¹ðÇò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¸å¤í¤À¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢ÇÔËÌ¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÂÇµå¤À¡£ÊÉ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤àµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º¤Ð¤ê¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¾å¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¬¸«¤»¾ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡ØÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÀÅ¼ä¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ÂÇµå¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¹¥Êá¡£¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Íè¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡Ø²¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢Êá¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤ó¡¢Êá¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò²£¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿´Â¡¤Ë°¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¼¹Ç°¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]