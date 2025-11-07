¸°»³Í¥¿¿¤¬£³Ï¢ÇÆ¤Ø£Ó£Ð¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ª¡¡º´Æ£½Ù¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Ç£²°Ì¡¢£±£¹ºÐ¡¦³ÀÆâàáÎ°£±£²°Ì¡Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢£Î£È£ËÇÕ
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¡£Î£È£ËÇÕ¡¡Âè£±Æü¡Ê£·Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡¢£¹£¸¡¦£µ£¸ÅÀ¤Î¼ó°Ì¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡££Ç£ÐÂè£²Àï¤ÎÃæ¹ñÇÕ¤òÀ©¤·¤¿º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬£¹£¶¡¦£¶£·ÅÀ¤Îº£µ¨¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ç£²°Ì¡£¼Ö½Óßå¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬£¹£±¡¦£¶£°ÅÀ¤Ç£³°Ì¡££±£¹ºÐ¤Î³ÀÆâàáÎ°¡Ê¤Ï¤ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤´À¾µÜ£Æ£Ó£Ã¡Ë¤¬¡¢£¶£±¡¦£µ£¹ÅÀ¤Ç£±£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì£¶¿Í¤¬¿Ê¤à£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¡£º´Æ£¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢ÃË»Ò°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£¸°»³¤Ï£Î£È£ËÇÕ¤È¡¢Âè£¶Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¡¡³ÆÁª¼ê¡¦ÁÈ¤ÏºÇÂç£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¡££¶Âç²ñ¤Î½ç°Ì¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±°Ì£±£µÅÀ¡¢£²°Ì£±£³ÅÀ¡¢£³°Ì£±£±ÅÀ¡¢£´°Ì£¹ÅÀ¡¢£µ°Ì£·ÅÀ¡¢£¶°Ì£µÅÀ¡¢£·°Ì£´ÅÀ¡¢£¸°Ì£³ÅÀ¡Ë´¹»»¤·¡¢£²Àï¹ç·×¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì£¶¿Í¤¬Á°È¾¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¡£º£µ¨ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¡££Ç£Ð¤Ïº£²ó¤Î£Î£È£ËÇÕ¤ò½ü¤»Ä¤ê£²Àï¤Ç¡¢Âè£µÀï¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£±£´¡Á£±£¶Æü¡Ë¡¢Âè£¶Àï¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡Ê£²£±¡Á£²£³Æü¡Ë¡£