¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡×¡Ê£²£³Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÏÊÕÂç¡¢²£»³Í³°Í¡¢²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢ºå¸ý¼îÈþ¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÂçÄáµÁÃ°¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÈÌ¾Í¥¡¦»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À£±£¹£´£¸Ç¯¤ÎÌ¾ºî¤òÉñÂæ²½¡£»°Á¥¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥ä¥¯¥¶¤Î¾¾±ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëËÌ»³¤Ï·Î¸ÅÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Öº´Æ£¿ÎÈþ¤µ¤ó¤Î·Î¸ÅÃå¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ü¥Æ¥ó¡¢µí¡¢Ç¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤¬¸¤¤ÎÆü¤â¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£º´Æ£¤Ï¡ÖËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÂçËâ²¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£