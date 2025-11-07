2025Ç¯3·î¤Ë½Ð»º¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¡Ê31¡Ë¡¢»º¸å¤ÎÂÎ½Å80kg¤«¤é¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼ÈäÏª ¡ÖÍøÇ¢ºÞ¤òÂÇ¤ÄÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¡×Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡2025Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤¬80kg¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤È¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤¦¤³¤¹¡¢½Ð»ºÁ°¤È½Ð»º¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2022Ç¯12·î¡¢3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ØDios¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¤¿¤Ê¤«¡Ê27¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤æ¤¦¤³¤¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤æ¤¦¤³¤¹¡¢»º¸å80kg¤«¤é¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï11·î6Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£½Ð»ºÁ°¤Ï53kg¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ½Å¤¬¡¢½Ð»º¸å¤Ï80kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²£´é»£¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£»º¸å80kg¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬³«¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸ºÎÌ¤·¤Æ¤Æ¡¢·ë²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌó3kg¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤ª¤Ê¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð»º¸å1kg¤â¸º¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Â©¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢Âà±¡¸å¤Ë½Û´Ä´ïÆâ²Ê¹Ô¤Ã¤¿¤éÂ¨Âç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÍøÇ¢ºÞ¤òÂÇ¤ÄÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¡¢5Æü´Ö¤Ç10kgÍî¤Á¤Æ¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢¿åÊ¬¤Ç10kg¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤¯¤ß¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¤È¡¢¤à¤¯¤ó¤ÀÂ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¸å¤ËÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯Åª¤ËÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢1ÈÖ°Î¤¤¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤«ÌµÍý¤»¤º¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë