º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ö°ìÊ¸»ú¤âÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×½é¾®Àâ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼ÌÜ»Ø¤¹¡¡¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×Í¥¾¡¤âÀë¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¾®Àâ¡Ö¤ªÊ¢¤¬¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡¢Ëþ·î¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë´©¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¡×¤Ê½÷·Ý¿Í¤Î³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»Ä¹ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡££²£²Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ã±¹ÔËÜ¡ÖÆÃÅùÀÊ¤È¥È¥Þ¥È¤ÈËþ·î¤È¡×¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤ÆÊ¸¸Ë²½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÊ¸»ú¤âÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë°ìºî¡£¡Ö»º¸å¤¹¤°¡ÊÃ±¹ÔËÜ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯½ñ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾®Àâ¤Û¤ÉÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ë¤â¶ìÏ«¡£¡Ö²£½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢£Ì£É£Î£Å¤È¤«¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ð¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡££²Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¡££±Ê¸ÌÜ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ½é¤Î£³¹Ô¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¤Í¡Ä¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤³¤Î¿Í¡¢¸¸Åß¼Ë¤µ¤ó½Ð¶Ø¡ª¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤ÎÅì¶äºÂ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²¿ÍÃçÎÉ¤¯¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡Ö£±£°£°ËüÉôÄ¶¤¨¡£¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬£³·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Îø°¦¾®Àâ¡Ë¡Ø¥¯¥íÎø¡ÙÄ¶¤¨¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤Ö¤ë¤Þ¤Ï£µÆü¤Ë¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°ìÃÊ¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥¨¥ë¥Õ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¡ÊºòÇ¯¤Î½ç°Ì¤Ï¡Ë¥¨¥ë¥Õ¤Ï»ä¤Î²¼¤À¤«¤é¡×¤ÈÁá¤¯¤âÍ¥¾¡Àë¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤é¤ËÇä¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¡££Ò¡½£±¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ»°´§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£