¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡Éº´Æ£´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Îµ¯ÍÑ ÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯¡Ö°ú¤Â³¤ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»²µÄ±¡¤Îº´Æ£·¼ÉûÄ¹´±¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·ûÌ±¼ç¡¦ºØÆ£»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤È¤«¡¢º£¸åÉûÄ¹´±¤Î¤è¤¦¤ÊÍ°Ù¤Ê¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ÄÇ¤Ì¿¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·Ð°Þ¤äÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂêÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¹Í¤¨¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ºØÆ£»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëº´Æ£ÉûÄ¹´±¤Îµ¯ÍÑ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡ÖµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡×¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤¬Â³¤¯¤Ê¤É°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6Æü¤Î»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²þ¤á¤ÆÇ¤Ì¿¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÍ°Ù¤Î¿Íºà¤Ë¤ÏºÆµ¯¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅú¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢°ì·ïÍîÃå¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë