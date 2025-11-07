「닭갈비（タッカルビ）」の意味は？食べたことあるけど意外にわからない！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「닭갈비（タッカルビ）」の意味知ってる？

「닭갈비（タッカルビ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、使われている食材に注目してみてください！

「닭갈비（タッカルビ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「鶏カルビ」でした！

「닭갈비（タッカルビ）」とは、「닭（タッ）」＝「鶏」のむね肉ともも肉だけを選び、コチュジャンで甘辛く味つけして炒めた料理です。

キャベツ、さつまいも、トッポッキなどの具材と一緒に調理されることが多いですよ。

最近では、「치즈닭갈비（チーズタッカルビ）」が日本でも人気になりました。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部