「닭갈비（タッカルビ）」の意味は？食べたことあるけど意外にわからない！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「닭갈비（タッカルビ）」の意味知ってる？
「닭갈비（タッカルビ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、使われている食材に注目してみてください！
「닭갈비（タッカルビ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「鶏カルビ」でした！
「닭갈비（タッカルビ）」とは、「닭（タッ）」＝「鶏」のむね肉ともも肉だけを選び、コチュジャンで甘辛く味つけして炒めた料理です。
キャベツ、さつまいも、トッポッキなどの具材と一緒に調理されることが多いですよ。
最近では、「치즈닭갈비（チーズタッカルビ）」が日本でも人気になりました。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部