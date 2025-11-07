“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、手編みの冬小物3点セット披露「プロ級の仕上がり」「販売してほしい」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/07】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が11月6日、自身のInstagramを更新。手編みの帽子と手袋、ネックウォーマーの3点セットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「色使いが可愛い」手編みアイテム3点
小寺は「元相方の誕生日だったので（9月）プレゼントと共に帽子やらセットで送りつけてやりました」とコメントし、黒とグレーの毛糸で編まれた帽子、ネックウォーマー、手袋の3点セットを紹介。途中で色を変えたり、模様編みを取り入れたりと、細部までこだわりが光る仕上がり。帽子にはボンボンがあしらわれ、ネックウォーマーは透かし編みになっている。手袋は指が出るタイプで、実用性も兼ね備えたつくりとなっている。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「売り物みたい」「プロ級の仕上がり」「販売してほしい」「全部欲しい」「愛がこもってる」「色使いが可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小寺真理、手編み作品3点公開
◆小寺真理の作品に反響
