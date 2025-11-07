¡Ú³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Accent green-»ç±ÀÀ¶²Æ¡Û 2026Ç¯5·î ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Accent green-»ç±ÀÀ¶²Æ¡×¤ò2026Ç¯5·î¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö»ç±ÀÀ¶²Æ¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£PSR¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¡Ö½é¡×°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±¤À¤¹ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.