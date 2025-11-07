¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¡Ö»ç±ÀÀ¶²Æ¡×¤¬¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£2026Ç¯5·î¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡Ú³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Accent green-»ç±ÀÀ¶²Æ¡Û 2026Ç¯5·î ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ESPRESTO-Accent green-»ç±ÀÀ¶²Æ¡×¤ò2026Ç¯5·î¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö»ç±ÀÀ¶²Æ¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£PSR¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¡Ö½é¡×°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±¤À¤¹ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³Ø¥Þ¥¹¡Û[Ì´¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È]¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬2026Ç¯5·î¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª #³Ø¥Þ¥¹ #³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー #idolmaster https://t.co/F44vEJH1ME- ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¸ø¼° (@imas_official) November 7, 2025
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.