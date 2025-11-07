ジュリア最強モデルに『究極』の限定車

ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』をベースとした限定車『ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ（GIULIA Quadrifoglio Estrema）』を発売した。

【画像】アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマとイタリア国家憲兵隊仕様車 全7枚

『エストレマ』とはイタリア語で『究極・最上級』を意味する単語で、ジュリア・クアドリフォリオの走行性能と装備の両面に、さらなる高みを加えたモデルとなる。



アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ ステランティス・ジャパン

本モデルは全国46台の限定販売となり、価格は1447万円となる。

アクラポビッチのエグゾーストを装備

『ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ』の特徴のハイライトとしては、世界的エグゾーストメーカーである『アクラポビッチ（Akrapovic）』製のエグゾーストシステムの採用が挙げられる。

この装備により、軽量化と排気効率の最適化が図られ、最高出力は標準モデルの510psから520psへと向上した。リアマフラーは純チタン製で、カーボンフィニッシャーとの組み合わせにより、視覚的なスポーティさとアクラポビッチならではの高く乾いた排気音を発する。



アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ ステランティス・ジャパン

そのほか、エクステリアではブラックのブレーキキャリパー、ダークカラーのジュリアバッジ、19インチ軽量アルミホイールの特別装備により、ダークトーンでまとめらている。

ボディカラーは『ヴェズヴィオ・グレー』、『ブルカノ・ブラック』、『ミザーノ・ブルー』、『エトナ・レッド』、『モントリオール・グリーン』、『アルファ・レッド』の6色が用意される。

快適性を高めたインテリア

インテリアにはスポーツレザーシートを採用。前席はパワーランバーサポート、パワーサイドサポートにシートヒーターを備え、運転席はメモリー機能付き6ウェイパワーシートで、ステアリングヒーターも装備するなど、快適性を高める装備が施されている。

なお、限定46台の内訳は、左ハンドルが19台、右ハンドルが27台となる。また、購入者には『エストレマ専用レザーキーカバー』と『One of 46』と記されたキーホルダーがプレゼントされる。



アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ ステランティス・ジャパン