【あす8日（土）全国天気】

○ポイント
・北海道も回復へ
・全国的に晴れ
・関東は雲が取れにくいか？
・関東以北は寒い
・西日本は20℃以上

あす8日（土）は、北日本での冬型も収まり、移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。このため、北海道の雪も明け方までにはやみ、次第に晴れ間が広がりそうです。全国的には青空の広がる所が多くなるでしょう。ただ関東は南部を中心に、雲が取れにくいかもしれません。下層寒気が広く残るため、北日本や東日本では、冷え込みが強まるでしょう。最低気温は、北海道や本州の標高の高い所で、氷点下の所が多くなり、今季一番の冷え込みの所も、多くなるかもしれません。最高気温も、関東から北日本にかけては平年には届かず、風は強くありませんが、空気はかなりヒンヤリとしそうです。札幌5℃、仙台13℃、東京都心16℃など、平年より5℃前後、低めです。もみじ狩りなどは、暖かな服装がおすすめです。一方、西日本は広く、20℃以上となり、鹿児島は25℃の予想です。

あす8日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　2℃（−3　11月中旬）
青森　　　4℃（−5　11月中旬）
仙台　　　6℃（−4　11月中旬）
新潟　　　7℃（−4　11月中旬）
東京都心　10℃（±0　平年並み）
名古屋　　9℃（−2　11月中旬）
大阪　　　11℃（−1　11月中旬）
広島　　　10℃（−1　11月中旬）
高知　　　10℃（−1　11月中旬）
福岡　　　13℃（＋1　平年並み）

あす8日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　5℃（−4　11月下旬）
青森　　　10℃（−2　11月中旬）
仙台　　　13℃（−5　11月中旬）
新潟　　　13℃（−5　11月下旬）
東京都心　16℃（−6　11月中旬）
名古屋　　19℃（−3　平年並み）
大阪　　　20℃（−2　平年並み）
広島　　　20℃（−2　平年並み）
高知　　　23℃（−1　10月下旬）
福岡　　　23℃（＋1　10月中旬）

【来週にかけて、天気や気温変化の大きな一週間に】

あす8日（土）は、全国的に晴れ間の広がる所が多いでしょう。西日本は暖かくなりますが、北日本は寒く、関東もあまり気温が上がらない予想です。あさって9日（日）は一転して、全国的に雨となり、西日本を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。週明けは北日本で冬型となり、低気圧の発達次第では、荒天となる可能性があります。一方、沖縄は、早ければ、週明けから台風26号の影響が出るかもしれません。今後の台風情報にご注意ください。