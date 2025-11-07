【あす8日（土）全国天気】

○ポイント

・北海道も回復へ

・全国的に晴れ

・関東は雲が取れにくいか？

・関東以北は寒い

・西日本は20℃以上

あす8日（土）は、北日本での冬型も収まり、移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。このため、北海道の雪も明け方までにはやみ、次第に晴れ間が広がりそうです。全国的には青空の広がる所が多くなるでしょう。ただ関東は南部を中心に、雲が取れにくいかもしれません。下層寒気が広く残るため、北日本や東日本では、冷え込みが強まるでしょう。最低気温は、北海道や本州の標高の高い所で、氷点下の所が多くなり、今季一番の冷え込みの所も、多くなるかもしれません。最高気温も、関東から北日本にかけては平年には届かず、風は強くありませんが、空気はかなりヒンヤリとしそうです。札幌5℃、仙台13℃、東京都心16℃など、平年より5℃前後、低めです。もみじ狩りなどは、暖かな服装がおすすめです。一方、西日本は広く、20℃以上となり、鹿児島は25℃の予想です。

あす8日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 2℃（−3 11月中旬）

青森 4℃（−5 11月中旬）

仙台 6℃（−4 11月中旬）

新潟 7℃（−4 11月中旬）

東京都心 10℃（±0 平年並み）

名古屋 9℃（−2 11月中旬）

大阪 11℃（−1 11月中旬）

広島 10℃（−1 11月中旬）

高知 10℃（−1 11月中旬）

福岡 13℃（＋1 平年並み）

あす8日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（−4 11月下旬）

青森 10℃（−2 11月中旬）

仙台 13℃（−5 11月中旬）

新潟 13℃（−5 11月下旬）

東京都心 16℃（−6 11月中旬）

名古屋 19℃（−3 平年並み）

大阪 20℃（−2 平年並み）

広島 20℃（−2 平年並み）

高知 23℃（−1 10月下旬）

福岡 23℃（＋1 10月中旬）

【来週にかけて、天気や気温変化の大きな一週間に】

あす8日（土）は、全国的に晴れ間の広がる所が多いでしょう。西日本は暖かくなりますが、北日本は寒く、関東もあまり気温が上がらない予想です。あさって9日（日）は一転して、全国的に雨となり、西日本を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。週明けは北日本で冬型となり、低気圧の発達次第では、荒天となる可能性があります。一方、沖縄は、早ければ、週明けから台風26号の影響が出るかもしれません。今後の台風情報にご注意ください。