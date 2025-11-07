元AKB48でフリーアナウンサーの小林茉里奈（29）が7日、自身のインスタグラムを通じて第1子男児出産を報告した。

小林アナは「先日第一子となる男の子を出産いたしました おかげさまで母子共に元気にしています！」と発表。

「妊娠発表後、温かい祝福の言葉をかけてくださった皆さん本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「初めての育児で戸惑うことも多いですが…夫と力を合わせて、私たちらしく、息子の成長を1日1日大切に噛み締めていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

小林アナは2010年、AKB48第10期オーディションに合格。2011年に「AKB4824thシングル選抜じゃんけん大会」で自身初の選抜入り。2012年に正式メンバーに昇格。2015年にグループを卒業。2018年にFBS（福岡放送）に入社。2023年2月13日に当時J2水戸に所属していた新里涼（現、JFLY.S.C.C.横浜所属）と結婚し、同年7月末で退職。同年9月からセント・フォースに所属し、フリーアナウンサーとして活動している。今年7月に第1子妊娠を報告していた。