【dazzlin×POLO BCS】第4弾コラボ♡クラシック×ガーリーの新作

毎回大人気の「dazzlin（ダズリン）」と「POLO BCS（ポロ・ビーシーエス）」のコラボレーションが、ついに第4弾として登場します。今回は、POLO BCSの持つ知的でクラシックな雰囲気に、dazzlinらしいフェミニンなエッセンスをプラス。温もりを感じる素材や優しい色合いで、秋冬コーデを上品にアップデートします。予約は11月7日(金)12:00～開始♡

クラシック×ガーリーの絶妙バランスが新鮮

テーラーカラーフレアワンピース

今回のコラボでは、知的で洗練されたPOLO BCSのトラッドスタイルに、dazzlin特有の柔らかな女性らしさを融合。

テーラーカラーフレアワンピース（16,500円税込）は、揺れるフレアシルエットと美しい襟元が印象的。グレー・ブラウン・アイボリーの3色展開で、シーンを選ばず着こなせます。

シャツレイヤードニットミニワンピース

シャツレイヤードニットミニワンピース（14,300円税込）は、一枚でレイヤードコーデが完成する万能アイテム。グレー・ブラック・ピンク・ベージュの4色展開です。

冬の主役に♡華やかで上品なラインナップ

レーススカーフベア刺繍ニットトップス

テーラーカラーニットトップス

ハイウエストプリーツミニスカート

レーススカーフベア刺繍ニットトップス（13,200円税込）は、繊細なレースとベア刺繍が大人かわいい印象に。

テーラーカラーニットトップス（9,900円税込）は、シンプルながら顔まわりを華やかに見せてくれます。

さらに、ベルト付きハイウエストプリーツミニスカート（12,100円税込）は、美しいシルエットでスタイルアップ効果も抜群。

どのアイテムも、秋冬の“トラッドガーリー”なムードを高めてくれる逸品です。

自分らしさを纏う、特別な冬の一着を

dazzlin×POLO BCSコラボ第4弾は、毎日のコーデを“上品かわいい”へと導いてくれるアイテムばかり。クラシックなトーンの中に光るフェミニンなディテールが、日常にも特別な日にも寄り添います。

店舗発売は1月上旬予定。先行予約は11月7日(金)12:00～RUNWAY channelとZOZOTOWNでスタート♡この冬は、自分らしさを纏う特別な一着で、季節をもっと楽しんでみませんか？