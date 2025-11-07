元テレビ東京のフリーアナウンサー福田典子（34）が7日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。一般男性との離婚を公表した上で、元貴乃花親方の花田光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんの長男、靴職人でタレントの花田優一（30）との交際を明らかにした。

福田は生放送中に離婚と、花田との交際と同棲を公表。「いい人ですよ！ さんざんたたかれてますけど」とノロけた。他にも「2人で夜中飲んでることもあります」と笑顔で打ち明けた。

関係は「10年来の友人」とした上で「かなり私が疲弊していた時に支えてくれて。友達から今の形に変わったっていう」と説明した。

花田の父の花田光司氏には「お会いしたことはない」と打ち明けた。一方で花田の母の河野景子さんには会ったことがあり「景子さんとお呼びしています」と明かした。

福田は今年3月、一部週刊誌で離婚を報じられていた。番組は福田の経歴を紹介したパネルを準備。そこには「結婚、出産、離婚などありつつ…現在はフリーアナとして活躍！」とあった。

MCのミッツ・マングローブから「お子さんもいて。バツもあって」と言われ、福田は「そうです」と返答。「幸せに前向きに進んでおります」と続けた。

そしてミッツが「そうみたいですね。全く知らなかったんですけど」と切り出した。今年7月には一部週刊誌が、福田と花田の交際を報じていた。ミッツは続けて「5分、10分ぐらい前ですかね。とある知り合いからLINEが来まして。『今日福田典子よろしくお願いします』って。花田優一って書いてあって。何のこっちゃ分からず。お久しぶりですみたいな感じで」と説明。福田は「お世話になっております」とコメント。もう1人のMC、垣花正から「花田優一さんとお付き合いされている」と聞かれ、福田は「はい、そうなんです」と返答。その上で「今日はミッツさんがいるなら大丈夫だねって言っていただいたので」と語った。

福岡市出身の福田アナは立教大卒業後の13年4月にRKB毎日放送にアナウンサーとして入社。その後、16年6月30日付で退社し、同8月からテレビ東京に入社。21年3月に一般男性との結婚をSNSで発表し、21年7月に第1子妊娠を発表。同12月に出産した。22年10月から職場復帰。昨年3月末に退社し、現在はフリーアナ。