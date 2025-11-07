SHELLY¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¸³è¤Ç¡È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¡Ê41¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢²Æ¤Ë¥Ñ¡¼¥¹¤Ë°Ü½»¡£¸½ÃÏ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö´ü¸Â¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤³¤È¤ò¾å¤²¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Î½ñÎàÄó½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦½ñÎà¤ò¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ö¾ð¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤ë¡×¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡Ø¤¢¤¢¡¢Á´Á³¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¨¤Ã¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£²È¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£