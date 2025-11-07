Image: Weibo／Digital Chat Station iPhone Air 2のイメージ

やったぜ！と、ふーん…で分かれそう。

そんな話題なのですが、今年のApple（アップル）の新作「iPhone Air」、みなさんはもう触りました？ 薄くてビビるけど、なんか世間的にはあんま売れてないみたいですね…。

そんな期待されていたけど、あまりうまく飛べなかったiPhone Airに、来年後継機が出るかも？ みたいな噂が聞こえているんです。そしてここには良いニュースと悪いニュースがあります。

良いニュース：iPhone Airの道が続くかもしれない

まず良いニュースからいきましょう。

それはもう、iPhone Airに後継機が出るかもしれないということ。

僕が触ったフィーリングでは、割り切ったところは大きいけど、スリムで画面デカくて、使いやすくてシャレオツなスマホじゃん！ と好印象だったんですけど、早くも生産縮小の報道があるのは事実。

また、計画中の折りたたみiPhoneへつながる技術テストモデルなのかも？ もちょっと感じていて、一代限りで終わるドリームプロダクトかもなぁ…って思ってたフシはあるので、次へつながるのであれば、僕も嬉しいですねー。

悪いニュース：カメラは2つになる？

悪いニュースは、カメラが2つになるかもしれないというところ。

iPhone 17のように、48MPメインカメラ＋48MP超広角カメラという2眼構成が、横並びで配置されるかも？とリーカーは予想しています。

ん？ カメラ2つならアップグレードで良いニュースじゃん？

うん、それはそう。でも、iPhone Airって極限まで削ぎ落としたピーキーさがシンプルな端末を求める人に刺さっているイメージがあるんですよね。

iPhone Airの恐ろしさは｢首から上が本体｣なところ。それ以外ほぼバッテリー

中身を見ても、この設計思想だとバッテリー容量を減らすとか、厚みを増やして再レイアウトするかとか…。なにかを削らないとカメラもうひとつ収まらんくないですか？

こうした内部構造の限界値も感じているので、シンプルにカメラ1眼構成の方が、このAirという端末にマッチしている気がするんだよなぁ。

現役iPhone Airユーザーの皆さんはどうですか？ カメラやっぱ2つほしい？ そのためならどのくらいの犠牲は許せます？

