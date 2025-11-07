¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¥Ä¥Ê¡£¥é¡¼¥á¥ó²Ö·îÍò¤Ï²«¶â¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡£Íê¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!¡Ú¥Ä¥Ê¤ÏºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¡Û
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.133¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚPN:¥¹¥³¡¼¥ó»³ËÜ¡¦30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡½¡½¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤«¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤â¤¢¤ë¥¹¥·¥í¡¼¤Ê¤ó¤«¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
ËÍ¤Ï¥Ä¥Ê·Ï¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Ä¥Ê¤À¤±¡©
¤¢¤È¡¢¤«¤±¤¦¤É¤ó¤âÍê¤à¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤ä¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ä¥Ê¤À¤±¡£²È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¹¤Ç¿©¤¦¤È¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤ÂÝ¤È¿ÝÈÓ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¥Ä¥Ê¤ò5»®¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÐ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤½¤â¤½¤â´Ö°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤â²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤Ã¤Æ¡¢Æü¤Ë¤è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£Æü¤Ï¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Ä¥Ê¤ÏºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¡£¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ä¥Ä¥Ê¥³¡¼¥ó¤òÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³°¿©¤ÇËÁ¸±¤·¤Ê¤¤¡£
¤·¤Ê¤¤¡£»®¤ÎËç¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¡£¤¢¤È¾®¤µ¤¤¤¦¤É¤ó¤òÍê¤à¤«¤Ê¡£²óÅ¾¼÷»Ê°Ê³°¤Ç¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤¤Íê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¹¥¤¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡©
¥é¡¼¥á¥ó²Ö·îÍò¤Ç¤¹¡£¡Ö²«¶â¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤·¤«Íê¤ß¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤Æ¤ê¾Æ¤¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¡¢CoCo°í¤À¤Ã¤¿¤é¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¤ËÆÚ¤·¤ã¤Ö°ìÂò¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤½¤ÎÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Â¾¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¿©¤¦¤Ê¤é¤³¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÄ´¤Ù¤Æ¤«¤éÍê¤à¤«¤Ê¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¥³¡¼¥¹¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤¬³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥³¡¼¥¹¤¬°ìÈÖÝµÆ«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¤¤ë¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤È¤«¤¤¤¤¤«¤é¡¢Á´Éô°ìµ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½¥¹¥·¥í¡¼¤ÇËÁ¸±¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¤¢¡¢ËÁ¸±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¹¥·¥í¡¼¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¿¶¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¥Þ¥°¥í¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡£
ËÍ¤Ï¥·¡¼¥Á¥¥ó¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¤Þ¤¢¡¢¥·¡¼¥Á¥¥ó¤â¸µ¤Ï¥Þ¥°¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤²óÅú¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤ÏÁÇÅ¨¡Û
¥¶¡¦¿¹Åì¡¦¥ä¥Þ¥Í»á¤Î¸ø¼°X¤è¤ê¡Ú@yamachan_mxsxm¡Û¡£¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ä¥Ê¤òÃíÊ¸¤·Â³¤±¤ëÅì¥Ö¥¯¥í»á
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.134¡Û¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚPN:Ç¼Ö¡¦20Âå¡¦½÷À¡¦Âç³ØÀ¸¡Û
¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆÉ¼Ô¤â¥Í¥¿¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤¢ËÍ¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¹¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½¤¢¤È°ìÀ¼¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤è¤¯¾Ð¤¦¤«¤é¡¢°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ë¡¢µ¼Ô¤Ë¡ÖÁíÍý¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤ÏÁíÍý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¥Ö¥¯¥í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡½¡½À¯¼£²È¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡©
¤¤¤ä¤¢¡¢¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤ÏÁÇÅ¨¤ä¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡¡
°ìÅÙ¤ªÁê¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÇÊÂ¤ÖÃËÀ¤òÁ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¸å¤í¤«¤é¡¢Æý¤È¥±¥Ä¤òÙæ¤ó¤Ç¤Í¡£¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¼¤¬Íð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥½¥Õ¥È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Î¡Ö»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤¬¤Õ¤ÈÏ³¤é¤¹ÓÃ¤®À¼¤È¤«¡¢²÷´¶¤ËÏÄ¤à´é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃË¤¬¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½À¤¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÍ¤â¥¨¥í°Ê³°¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Û¤ÊÁêÃÌ»ö¤ò¤É¤ó¤É¤óÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤ÎÁñ¸·¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«