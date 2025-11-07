先月行われた国民スポーツ大会の、ボートを漕いで速さを競う、ローイング少年女子で優勝した本荘高校の小松煌選手が県庁を訪れ、喜びを報告しました。



高校卒業後は県外の大学に進学し、日本代表を目指します。



本荘高校3年の小松煌選手は身長174センチ。長い手足を生かしたパワフルな漕ぎが特徴です。



先月、滋賀県で行われた国民スポーツ大会ローイングの少年女子に出場した小松選手。





2本のオールを漕ぎ1000メートルのタイムを競うシングルスカルで、2位に3秒以上の差をつけ優勝を果たしました。7日は県庁を訪れ、谷副知事に喜びを報告しました。

小松煌選手

「今大会は高校生としてのカテゴリで最後の大会だったので、優勝できたことに安心した気持ちと、去年の国スポでは準優勝だったのでリベンジができてとてもうれしい気持ちでした」



先週、大学生も参加する全国大会で準優勝した小松選手。目標は世界の舞台です。

小松煌選手

「アンダー23の日本代表選手目指して、そこからオリンピック選手目指して、日本を代表できる選手になりたいと思っています」



小松選手は高校卒業後、県外の大学に進学して、競技力のさらなる強化に取り組むことにしています。