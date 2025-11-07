広島県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「尾道市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「広島県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「実際に自分が住んでいた。地域の繋がりや見守り活動が活発で犯罪を未然に防いでいる気がする」（50代女性／広島県）、「歴史ある町の環境整備維持に、住民みんなが協力している雰囲気があって素晴らしい」（50代女性／福島県）、「尾道は落ち着いたいいところだと良く聞くし、悪い噂を聞かないから」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「道幅も広く、人目も多いため、他と比べると治安が良さそうに感じたから」（30代男性／愛知県）、「小さいころ住んでいて団地も多くて子育てしやすい印象」（30代女性／埼玉県）、「世界遺産もあり、外国人も訪れる分、警備も行き届いて治安も保たれているイメージがあるから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：尾道市／48票尾道市は、瀬戸内海に面した坂の街として知られ、ノスタルジックで穏やかな風景が広がる人気の観光地です。猫が多く暮らす街並みや、千光寺公園・尾道市立美術館などの名所があり、文学や映画の舞台としても愛されています。整備された観光地としての落ち着いた雰囲気と、住民同士の温かい地域コミュニティーが調和している点が「治安がよい」という評価につながったのだと思われます。
1位：広島市／61票広島市は、広島県の県庁所在地であり、中国・四国地方を代表する大都市です。世界遺産の平和記念公園や原爆ドームなど、歴史と平和への祈りを象徴する場所を有し、国内外から多くの人が訪れる都市でもあります。行政サービスや医療機関、公共交通網が充実しており、都市としての利便性と安定した治安環境が評価されています。地方中枢都市としての整備されたインフラと、住みやすさへの取り組みが「安心できる街」という印象を支えているのでしょう。
