FRONTIER、ノートPC「NVシリーズ」対象にセール開催 - 下取り額は2倍の2000円に
インバースネットは11月7日、同社が展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおけるキャンペーン施策として、14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格で提供する「Windows 11買い替え応援企画！〜下取りは2倍〜」を開始した。実施期間は11月30日（日）まで。
第12世代Coreプロセッサを採用したことで、コストパフォーマンスに優れるという14型ノートPC製品。コンパクトサイズでバッグにもすっきり収まり、室内やカフェなど限られたスペースでも快適に利用可能。今回標準構成仕様モデルが104,800円から販売されるほか、購入時の下取り価格が2倍（1,000円 → 2,000円）になる施策も実施している。
