Regina Songが、新作EP『the gates』をリリースした。

本作は、彼女が次の章へと歩み出す前に残す、最後の“哀しみへの抱擁”とも言える作品に。2025年に発表されたシングル「Fairy」「Love me again」「Before I leave」に加え、新曲「Midsummer Mansion（ミッドサマー・マンション）」が収録される。

新曲「Midsummer Mansion」は、Regina Songの文学的世界に存在する架空の館を舞台にした作品。遠距離恋愛を続ける恋人たちの、叶わなかった夢や希望を閉じ込めた場所を象徴しており、一緒に暮らすこと、同じ家を持つことといった数え切れない夢が、このマンションの中に閉じ込められている。

〈I’ll see you next vacation if we even make it / till then I’ll be saying I miss you（次の休暇にまた会えたらいいね―もしまだ続いていたら。その日まで、私はずっと“会いたい”と言い続ける。）〉といった歌詞が、その儚くも強い愛の形を静かに物語っている。

本作は、Regina Songが“愛”という甘くも苦いパラドックスに向き合う姿を映し出した作品に。彼女の恋愛への葛藤が込められたEPとなっている。

なおRegina Songは、2026年初頭に2ndアルバムのリリースを予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）