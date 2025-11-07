“スヌーピーの大容量エコバッグ”が付録！ 「レタスクラブ」12月増刊号が発売へ
スヌーピーのエコバッグが付属する「『レタスクラブ』2025年12月増刊号」（KADOKAWA）が、11月25日（火）から、全国の書店などで発売される。
【写真】コンパクトに折り畳めてうれしい！ スヌーピーのエコバッグ詳細
■75周年ロゴ入り
今回登場する「『レタスクラブ』12月増刊号」は、「ポケットつき SNOOPY でかエコバッグ」が付録についた料理雑誌。
『PEANUTS』の75周年ロゴを内ポケットにあしらったエコバッグは、3〜4人家族の約4日分の食料品が余裕で入る大容量サイズのアイテムだ。
また、バッグにはゴムと内ポケットが付いており、急いでいるときはゴムでまとめて、薄くしまいたいときは内ポケットに収納するなどシーンに合わせた畳み方で持ち運べる。
