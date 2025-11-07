ºòÇ¯à¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¡õÅÅ·âº§á7·î½Ð»º¤Î23ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¼«ÂðÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö·ã¤«¤ï¤¡¤¡¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¶¯¡×¤ÎÀ¼
À¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·ã¤«¤ï¼«»£¤êÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¡¢ÅÅ·â·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ß¤®¤Æ¤ä¤¸¤ë¤· ¤Ò¤À¤ê¤Æ¤Ï¡¼¤È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¿¹¸µÎ®Æá(23)¡£
¡¡¡ÖÃÙ¤á¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ò¥ç¥¦¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãÉÕ¤±¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿²¾Áõ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖESPOIR TRIBE-¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÉ×¤Î¤Ï¤ó¤¯¤ó¤È¡¢¼«Âð¤ÎÀöÌÌ½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£¶À¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¼Ì¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÀ¸³è´¶¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤À¡¼¡¼¡¼¤¤¤¹¤¡ª¡×¡Ö·ã¤«¤ï¤¡¤¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»£¤Ã¤¿¥×¥ê¥¯¥éÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡¼¡©¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¶¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¹¸µ¤Ï¡¢2019Ç¯YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¤ò·ëÀ®¡£Æ±Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ß¤®¤Æ¤ä¤¸¤ë¤· ¤Ò¤À¤ê¤Æ¤Ï¡¼¤È¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·ÍâÇ¯Â´¶È¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¤òÂ´¶È¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖESPOIR TRIBE-¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ó¤¯¤ó¤È·ëº§¤·¡¢24Ç¯¤Ë7·î¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£É×¤Î¤Ï¤ó¤¯¤ó¤ÏÆ±Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸åÃ¦Âà¤·¤¿¡£