¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¤¢¡ª¡×4Ç¯Á°¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñà¥¯¥ï¥Þ¥óá¤³¤È·¬Ìî¿®µÁ¤¬à¥¤¥±¥ª¥¸·ãÊÑá68ºÐ¶á±Æ¤¬ÏÃÂê ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖÁé¤»¤ì¤Ð¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤«¤è¡×
¡¡¡Ö¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡×¤Î²ÈÏ·Ìò¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î·¬Ìî¿®µÁ(68)¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¡Ö¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·¬Ìî¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÁé¤»¤ì¤Ð¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤«¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡©¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¯¤ï¤Þ¤ó¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¼ã¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¡ª¡×¡Ö¥Ð¥«ÅÂ¤ÎÌìÍÍ¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¤¢¡ª¡×¡Ö½Â¤¤¿ÆÉã¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡·¬Ìî¤Ï¡¢2021Ç¯3·î28Æü¤Ë14»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¤¿¡£Æ±Ç¯11·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤è¤êÁé¤»¤¿¤è¡¡¤³¤³¤À¤±¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤È¤¯¤è¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ·ò¹¯¤Ë¥Ç¥Ö¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡¡Ä¾Ä²´â¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡¡Áé¤»¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£