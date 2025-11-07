アンミカ＆市原隼人の“美文字”に反響「字、きれ〜！」「ハネ、マゲ、トメ、ハライ、全て完璧」「画面がもうパンチありすぎてやばい」
モデルでタレントのアンミカ（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（通称「もしがく」）で共演する俳優・市原隼人（38）との撮影オフショットを公開した。
【写真】「ハネ、マゲ、トメ、ハライ、全て完璧」アンミカ＆市原隼人の“美文字”に反響
2人は「互いの本当の字で、互いに書道をしてました」と、自らの役名を力強く書いた原稿用紙を披露。「パトラとトニーは【破跳裸、跳仁】と漢字にしても、絆感じる仲」と役柄への思いもつづった。
投稿では、自身が演じるパトラの役名について「舞台の上でしか自分を解放できず、何度も傷つき、殻を“破り”、愛のために何度でも“跳び”、最後には、何も隠さない“裸”の心で生きることを選んだ。『破る・跳ぶ・裸になる破跳裸』。それが、彼女の生きる詩」と独自の解釈で表現した。
コメント欄には、「字、きれ〜！」「ハネ、マゲ、トメ、ハライ、全て完璧」「画面がもうパンチありすぎてやばいですね!!!最高な2人」「美男美女」「アンミカさん、綺麗です」「市原さん久しぶりに見た イケメンすね」など、さまざまな反響が寄せられている。
