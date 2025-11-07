テレビ東京系「あちこちオードリー」が５日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は、ロングコートダディ・堂前透、兎、しずる・池田一真、純、や団・ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享の３組が出演し、激戦となった「キングオブコント２０２５」決勝を振り返った。

ロングコートダディの初優勝で幕を閉じた同大会だったが、しずるの９年ぶり決勝進出にも注目が集まった。

しずるの２人は、決勝で裏社会の抗争を表現する斬新なネタをチョイス。Ｂ’ｚの名曲「ＬＯＶＥ ＰＨＡＮＴＯＭ」をバックに長時間の口パクを展開する型破りなコントに賛否は真っ二つに分かれた。

池田は、審査員のシソンヌ・じろうから「（会場に）ウケてなかった」と評されたことを振り返り「ウケてないって、じろうが言ったとき、会場が一つになってウケたんですよ…。ってことは？なんです」と述懐。

つづけて「本当にお客さんも笑ってないし、僕らも声を出してないんで…。稲葉（浩志）さんだけが歌ってる時間が」と前代未聞となった決勝の雰囲気を振り返って笑わせた。

堂前は、しずるが準決勝で爆笑をさらっていたことを明かし「ほんまに一番怖い存在やって…。（しずるは）絶対ウケるけど、点数がどうつけられるかやなと思ってたんですけど。ウケないっていう全く想定外の…」と話し、爆笑させていた。