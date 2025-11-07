開設６９周年記念「戸田プリムローズ・Ｇ１」が１２日から１７日まで、埼玉県のボートレース戸田で開催される。このＰＲのため、戸田ボートレース企業団事業部の小川貴裕部長ら関係者が７日、飛田江己（２４）＝埼玉・１２８期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

開幕２日間の１２ＲはＷドリーム。１号艇には大会３連覇の偉業を目指す地元エースの桐生順平（埼玉）、また２日目は今年６月に当地ＳＧ・グランドチャンピオンを制した池田浩二（愛知）が乗艇する。

２１年デビューの飛田は、次代を担う若手選手を強化、育成することを目的として２０２５年は全国から１２人が選出された『トップルーキー』の一人。戸田の周年は今回が初出場とあって「目の前の一走に入魂し、チャレンジ精神でまずは予選突破を」と初々しいが、もちろんさらに高みを目指す気持ちは十分にある。

鳴門の一般戦を優勝した前節の初日＝１０月２６日に、同じトップルーキーの末永和也（佐賀）が津ＳＧ・ダービーを制覇。「自分ももっと…ってすごく刺激を受けました。本当にいいリズムでレースを迎えられるので頑張ります」とうなずいた。

売り上げ目標は７０億円。節間は、１６日に大会イメージキャラクターを務めるＴＲＵＥによるアニソンライブを実施するほか、鬼越トマホーク（１５日）、元レーサーの日高逸子さん（１７日）が来場とイベントは盛りだくさんだ。「ぜひ本場で応援してください。得意なのは３コースです！」と飛田は来場を呼びかけた。