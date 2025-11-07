◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）

フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。

男子ショートプログラム（SP）では、22年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が登場した。

冒頭の4回転トーループに着氷。得意の4回転サルコーも決めるなど安定感のあるスケーティングを披露した。ジャンプで若干のミスはあったが、SPは98.58点のシーズンベストをたたき出した。

鍵山は「ジャンプは一通り降りることができたが、ありえないところでミスが続いて、試合で始めてと言っていいぐらいスピンで失敗。当たり前にできて当然のものを失敗してしまったので悔しい。明日に向けて切り替えたい。会場に来る前に同じ失敗をして、慎重になり過ぎた部分もあった。“やっちまったな”と思ったんですけど、そこで終わったわけではなかったので、その後はしっかりと耐えながらできた」と不満顔だった。

ミラノ・コルティナ五輪シーズンのGP初戦。練習ではフリー「トゥーランドット」を流し、4回転サルコー、4―3回転の連続トーループなど全ジャンプを着氷していた。

大技4回転フリップはシリーズ2戦は封印し、12月のファイナルで投入する予定。

SPの自己ベストは108.12点（22年北京五輪）。