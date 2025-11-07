EXILE ATSUSHI（45）、TAKAHIRO（40）が7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ATSUSHIがTAKAHIROのEXILE加入を振り返った。

TAKAHIROは「EXILEのファンだった」と明かし、加入は「夢のまた夢」と当時を振り返った。

EXILE加入が決まった「VOCAL BATTLE AUDITION」について黒柳徹子は「1万人くらいだったって？ 受けた人」と聞くと、TAKAHIROは「そうなんですよ」。

黒柳はATSUSHIに「どこが良かったんですか？」と質問した。ATSUSHIは「他のメンバーは結構、TAKAHIROを最初から『あの子がいい』って、HIROさんとかも言ってたんですけど。僕が相方を決めるオーディションだったので。そこは冷静にいきましょうよと」と他のメンバーもTAKAHIROに好感触を得ていたことを明かした。

ATSUSHIは「冷静に『この子はこういう歌が歌える』って見てたんですけど、レコーディングオーディションがあったんですよね。僕の声と（候補生の）5人を並べたんですよ。そうしたらTAKAHIROとの相性が一番良いって僕も思って、最終的に合格した」と経緯を語った。

黒柳は「良かったね。ラッキーだったね。親からもらった声だからね、それはね」と笑顔で語りかけた。