◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１９年大会覇者で日米通算２１勝の鈴木愛（セールスフォース）が７位で出て１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７をマークし、首位と２打差の４位に浮上した。

３１歳の鈴木がロケットスタートを切った。出だし１番で残り５９ヤードから５８度ウェッジで放った第３打が直接カップに入る“ダンクイーグル”を奪取。カップが日本ツアーで通常使われる金属製でなく、大会用のプラスチック製だったため「カ〜ンっという音が響かないので、あまり入った気はしなかった」と苦笑いを浮かべた。

２週前まで５試合連続の予選落ちを喫した。「なかなかここまで落ちることがない。予選が気になりすぎて上が見られず、そこに照準を合わせて邪魔な気持ちが入りすぎて、カップばっかり気にしすぎてミスする悪循環が多かった」と苦戦の日々が続いた。

前週は当初の予定通り大会に出場せず「ちょっとゴルフが嫌だった。感覚が悪すぎたので全く練習をやらず、１０日間くらいクラブも握らなかった」。人気グループ・なにわ男子のライブ、ディズニーシー、ショッピングやゲームを買うなど楽しんで「リフレッシュできました」と笑みを浮かべた。

今週の月曜から練習を再開し「打ち方を忘れてました。いい意味で感覚が抜けて、いい感じで振れてます。本当に久しぶりに良かった。やっとちゃんとゴルフしてるなというところまで戻ってこられた」と充実の表情を浮かべた。

初日から首位を譲らずに完全優勝した１９年大会は「覚えてます」と鈴木。前回優勝時に使用していたピンク色のパターを２週前から数年ぶりに投入し、「一番簡単なので、調子が良くなくてもまっすぐ転がってくれる」。この日も５メートル以内のパットを次々にねじ込み、パターに助けられた。

今大会で優勝すれば、来季から２年間の米ツアー出場資格を獲得できる。「絶対に行かないです。日本が移動も短いし食事もおいしいし、一番いい。英語を話せないし、食事も好き嫌いが激しいので海外は向いてない。以前は（米ツアーを）夢見て行きたかったけど、３１歳になったら行きたくない」とキッパリ言い切った。

予選カットがない今大会。首位と２打差で臨む週末へ「棄権しない限り４日間できる。週末に残ることが久しぶりだし、体力が持つか心配だけど、楽しくプレーしたい」と力を込めた。