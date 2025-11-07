◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人―ＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

１２月２７日にサウジアラビア・リヤドのムハマド・アブド・アリーナで行われるボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝ら日本人６選手が７日、都内で会見に臨んだ。

中谷はスーパーバンタム級転向初戦となる同級１２回戦で、ＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。エルナンデスは２０戦全勝（１８ＫＯ）の戦績を誇る右ボクサーファイターで、昨年１１月に来日し井上のスパーリングパートナーを務めている。

中谷は、来年５月に東京ドームでの対戦が計画されている井上と初めて同じ興行で競演する。この日は井上と並んで会見に臨んだ。「スーパーバンタム級で練習する中で、スピードやパワーが上がっている感覚があるので、試合で発揮できたら」とした上で、「パンチ力は過信せずにしっかり自分のボクシングをしっかりして、ダメージを与えていければ」と話した。

対戦相手のエルナンデスはＫＯ率９割を誇る無敗の強豪。「すごくパンチがあるので、集中力のいる試合になる。これまでもたくさん無敗の選手と試合をしてきた。自分のボクシングをして、黒星をつけたい」と意気込んだ。

井上とのスーパーファイトについては「もちろん５月を見据えてはいるが、１２月２７日に大切な試合が待っている。そこでいいパフォーマンスをすることに全集中している」と強調。「これまで一戦一戦、戦ってきた。今までと変わらず、その延長線上にそういうビッグファイトっていうものが待っていると思っている。１つ１つ、しっかりテーマを持って成長していきたい」と続けた。

会見の壇上では、井上と目を合わしたり言葉を交わす場面もなかったが「比較的普段どおりだったと思ってます」と苦笑い。井上は中谷と「裏では楽しく話しておりますので」と話していたが、その内容について問われた中谷は「僕、プライベートジムを作ったんですけど、その話をちょっとしてました」と明かした。

同興行では、井上はＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。９月１４日の前戦は、名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に大差判定勝ち。井上の年間４試合は、プロデビュー翌年の２０１３年以来１２年ぶり２度目となる。

前ＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝は世界３階級制覇を目指し、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者のウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝に挑戦する。

元東洋太平洋フェザー級王者でＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝は、ＷＢＡ世界同級暫定王者ジェームス・ディケンズ（３４）＝英国＝に挑む。

アマ１０冠の前日本ライト級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝はＷＢＡ世界同級４位アルマンド・マルティネス（３０）＝キューバ＝と対戦。駿斗の弟でアマ９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝は、レオバルド・キンタナ（２３）＝メキシコ＝とのプロ４戦目に臨む。

戦績は井上が３１戦全勝（２７ＫＯ）、ピカソが３２勝（１７ＫＯ）１分け、中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）、寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ガルシアが２３勝（１３ＫＯ）６敗２分け１無効試合、堤駿斗が８戦全勝（５ＫＯ）、ディケンズが３６勝（１５ＫＯ）５敗、今永が９戦全勝（５ＫＯ）、マルティネスが１７戦全勝（１５ＫＯ）、堤麗斗が３戦全勝（２ＫＯ）、キンタナが１１勝（５ＫＯ）１敗。

興行は、ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ（レミノ）」の「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）配信」で国内独占生配信される。