田久保真紀前市長の失職に伴う伊東市長選挙をめぐり、立候補の動きが活発化しています。7日、5月の市長選で田久保前市長に敗れた小野達也元市長が出馬会見を開きました。



（小野 元市長）

「やはり今の伊東市政を正常化させるためには、その使命を果たすのは自分なんだという風に自らにももう1度、問い直し決断をした次第でございます」



7日会見を開いた小野達也元市長は現在62歳。2005年から県議を3期務めたのち2017年に伊東市長選挙に出馬し初当選。2期8年間、市長を務めましたが、2025年5月、3期目を目指した市長選で田久保真紀前市長に敗れました。





田久保前市長は選挙戦で小野元市長が進めてきた42億円の費用がかかる図書館建設に反対。市民生活のための経済対策を最優先に掲げ、1782票の差で初当選を果たしました。市民に一度、NOを突き付けられた小野元市長。なぜ、再び出馬を決意したのでしょうか？（小野 元市長）「安定を求めるというか、元の生活が欲しかったという声はかなり多くなりまして、言い方変えると、『やっぱりあの時、小野さんだったよね』という声は、私を支援したとかを抜きに、いろんな形で上がりました。（前回選は）覚悟が足りなかったということになります。今回こそ私はもう皆さんに尽くす4年にするという気持ちが本当に強くなりました。そういう意味ではですね、もう今までの小野達也とは中身はもう全然違います」そして公約には物価高対策として1人2万円の商品券を配布することや観光活性化のため有名人を観光大使に任命することなどを挙げました。前回の市長選で大きな敗因となった新図書館の建設計画については？？（小野 元市長）「今までの設計についてはゼロベースにします、場所についても同じくです。就任したら1年かけて民意を全て聞いていきます」伊東市では長年にわたり、自民党系の市長が市政を担ってきました。自民党の県議会議員を経て1994年に初当選した鈴木藤一郎元市長は3期、市長を務めました。次に就任した佃弘巳元市長も自民党選出の県議を経て市長となり、3期務めました。その後、収賄の罪で有罪判決を受ける事態となりました。佃市長の後市長となったのが同じ自民系の小野元市長です。小野元市長はそれまでのトップダウンの市政運営から広く市民声を生かすボトムアップ型の市政運営を目指していました。しかし物価高騰やコロナ禍の影響もあり基幹産業の観光業は低迷、市内には閉塞感が長く続いてきました。自民党内からは市政の刷新を図るため、今回は出馬を見送るべきとの声も上がっていました。（小野 元市長）「自民党の中でもいろんな議論をして現在のこの状況になりました。直接いろんな方と話した結果、やはり皆さん言うのは、とにかく1本化していこうということは共通していた。現在まだ全て整ってないと言った方がいいかもしれないが、これから1か月間に心が1つになれば、いろんな声は消えてい、もうとにかく小野達也にこの4年を託そうじゃないか、こういう結果が出てくると期待を込めて、現在は考えております。」これで市長選への出馬会見を開いたのは4人目。スポーツインストラクターの石島明美さん58歳は、公約に市長給与の5％減額や、市民に年に1回、1万円の現金給付をすることなどを掲げています。前伊東市議の杉本憲也さん43歳は、期限を設けた市民税の減税やおこめ券の配布。妊娠・出産費用の無償化を公約に掲げていますそして、6日、黒坪則之さん64歳が出馬会見を行いました。黒坪さんは東京都生まれ。1992年から伊東市内の薬局チェーン顧問として働き、2020年に伊東市に移住しました。公約には「健康な高齢者が集まる日本一のまちを目指す」として医療福祉政策の改善や大型クルーズ船を誘致する観光経済対策、市長の退職金廃止などを掲げています。（黒坪則之氏）「外を良く知る、経営を知る医療を知る私だからこそ、市民の皆さんと一体となってオール伊東でこの崖っぷちを乗り切ることができると思っている、頑張ります」伊東市長選には、このほかに伊豆高原でレジャー施設などを経営する岩渕完二さん73歳、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首、立花孝志さん58歳も出馬の意向を固めています。2人は来週にも出馬会見を開く予定です。また田久保前市長は出馬について明言していませんが、出馬の意欲は高いと見られています。候補者乱立の様相が見えてきた伊東市長選。告示は1か月後の12月7日です。