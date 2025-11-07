きのう発表された、全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり176円60銭。先週より10銭高くほぼ横ばいの値動きです。

【写真を見る】ガソリン価格どうなる？暫定税率が廃止されると…“安さ”を売りにしてた店は｢140円台後半になるかな｣ 一方で“代替財源”への不安の声も

ガソリン価格をめぐっては、政府が今月13日から段階的に補助金を増額。さらに半世紀以上にわたって続いてきたガソリン税の暫定税率は、年内いっぱいで廃止されることになり、廃止された場合価格は158円ほどまで安くなる見通しです。

愛知県刈谷市のハイウェイオアシスではきょう…



（名古屋市から下呂市へ）

Q.ガソリンの価格は家計に響く？

「響く。ガソリンの値段で行き先も考える。（暫定税率が廃止されたら）行動範囲も広がると思う」



（大阪から茨城へ）

「大阪に赴任していて、茨城にもともと家があるので、犬を連れて帰る。（ガソリン代が安くなると）気軽に移動できるようになるから、もっと家族と遠出できたらいいな」

“安さ”を売りにしていたガソリンスタンドは…

さらに、名古屋市内のガソリンスタンドでは、きょうは1リットルあたり158円台。人件費削減など企業努力でこれまでも「安さ」を売りにしてきた人気店です。



（利用客）

「ここは安いから、ちょっと遠いけどここに来ちゃう。早くもっと安くなってくれるとありがたい」

「仕事をリタイアしたので、妻とドライブでもしたいなと思っている。安い方が助かる」



店としても、暫定税率の廃止は歓迎だと言います。

（タカラ石油 古渡給油所･山内三慶店長代理）

「（暫定税率廃止が適用されると）うちの場合、140円台後半になるかな。高い時代が続いたので、140円台をキープできる時代がくるといいなと思う」

ところが、お客さんからは、こんな声もありました。



（利用客）

「安くなることによって“どこから財源が？”というのが気になる」

知事も「代替財源をどうするかというのは、大きなテーマ」

暫定税率廃止についての懸念は、愛知県の大村知事も…



（愛知県 大村秀章知事）

「代替財源をどうするかということは、大きなテーマにはなっています。まだ決められていませんが、その代替財源をしっかり作って（国に）お示しいただくことが必須条件」

ガソリン税などの税収は主に国の収入になっていますが、その一部は地方自治体に分配しています。暫定税率が廃止された場合、総務省の試算では愛知県で330億円、北海道で318億円、埼玉県で287億円など地方の自治体は税収の大幅な減少が懸念されています。