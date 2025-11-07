「一票の格差」を是正せずに行った参議院選挙は憲法違反として弁護士グループが選挙の無効を訴えていた訴訟で、仙台高裁は7日「違憲状態」とする判断を出しました。一方で、選挙の無効については棄却しました。



この訴訟は弁護士グループが、ことし7月の参議院選挙について、選挙区ごとの1票の価値に格差があり、「投票価値の平等に反し憲法に違反する」として、秋田を除く東北5県の選挙無効を求めていたものです。

弁護士グループによりますと今回の参院選では議員1人あたりの有権者の数が最も少ない福井選挙区と比べると有権者数に基づく山形選挙区の1票の格差は1.40倍となっています。

仙台高裁は7日、「違憲状態である」と判断をしたものの、「国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない」とし、選挙無効の請求は棄却しました。全国では同様の訴えが16件起こされていて、これまでに4件が「合憲」「違憲状態」が山形などを含め6件となっています。

判決について山形県選挙管理委員会の粕谷真生委員長は、「原告らの請求は棄却されたものと認識しております。今後とも、選挙の適正な管理執行に努めてまいりたいと思います」とコメントしました。

