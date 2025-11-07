７日、本格的な論戦の場となる衆議院の予算委員会に臨んだ高市総理大臣。午前中は自民党議員からの質問を受けましたが、その冒頭にはこんなシーンが。



（自民・斎藤健議員）

「これからご活躍をなされること、期待を申し上げます。ただ、心配しておりますのは、あまりにハードワークなんじゃないかなということであります。」



その高市総理。この日はなんと午前3時過ぎに首相公邸に入りました。午前9時から始まる予算委員会に向けた勉強会を行い、総理周辺によれば、秘書官全員が参加したということです。石破政権、岸田政権でも午前6時台に勉強会がスタートしたことはありますが、午前3時は“異例”。ある政府関係者は、「驚いた、これまでなかった」と話し、現役閣僚からは、「気合いはわかるが、周りが大変だ」という声もあがりました。





（高市首相）「働いて働いて働いて参ります。」総裁選後に話していた働く姿勢をみせる高市総理。ただ自民の斎藤議員は、体調を気遣い…。（自民・斎藤健議員）「いいパフォーマンスをするには休憩も必要なんではないかと思いますので、是非上手にサボりながらやっていただきたいなという風に、心から思っています。」一問一答方式で行われる予算委員会。高市総理は、一連の首脳会合で感じた各国のリーダーの印象を語りました。（自民・斎藤健議員）「トランプ大統領に対して、習近平国家主席に対して、どのような印象を持って、どのようなお付き合いができそうだなとお感じになられたか、ぜひお聞かせをいただけたらと思います。」（ 高市首相）「率直にトランプ大統領の印象を申し上げますと、とても快活でユーモアもある方だなと思いました。初めての会談と思えないような打ち解けた雰囲気の中で、かなり難しい課題も含めて充実した会談を行うことができました。それから、習近平国家主席とは初めての会談でございましたが、とっても真面目な方だという印象でございます。」そして午後から始まったのが、立憲民主党の議員との質疑。本庄政調会長が「責任ある積極財政」について切り込みました。（立憲・本庄政調会長）「責任ある積極財政です。高市総理、看板政策と言いますか、キャッチフレーズとしてお使いなんですが、この責任あるというのが具体的に何に対するいかなる責任なのかということが判然としません。」積極財政で支出が増える見通しの中、その経費をどれだけ税収等で賄えているかを示す指標、「プライマリーバランス」が焦点に。（立憲・本庄政調会長）「総理の所信表明演説では、このプライマリーバランス黒字化という文言がありませんでした。2025年度もしくは2026年度にこの赤字の部分を解消する目標を変更されたのでしょうか。」（高市首相）「まず責任ある積極財政という考え方のもとで、戦略的に財政出動を行い、強い経済を構築し、経済成長率を高めるというのが私の内閣の方針です。単年度ごとのプライマリーバランス黒字化目標の達成状況を見ていく方針を、私は数年単位でバランスを確認する方向に見直すということを検討しております。」（立憲・本庄政調会長）「明確に答えていただきたい。取り下げた、取り下げるですか、どっちですか。」（高市首相）「変更すると、取り下げると考えていただいて結構かと思います。」これに対し本庄政調会長は、「財政健全化の目標を放棄した」と指摘。（立憲・本庄政調会長）「国民生活はどうなるんですか。物価高、そしてなけなしの預貯金はどんどん目減りです。そういう状況の中でどんどん財政負荷していく、こういうことですか」（高市首相）「高市そのおっしゃっているようなことを想定してやっているわけではございません。私はきちんと成長する経済を作る、手取りを増やす、そして国民の方々が安心して、やはり消費をする、消費をして企業も儲かる、設備投資や人件費に回せる、また消費が増えていく、このような好循環を作っていこうと。私はそういう経済を作っていきたいと思っております。」一方、立憲民主党の岡田克也議員からは「集団的自衛権」に関する質問が。（立憲・岡田議員）「限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これ従来の政府の考え方だと思いますが、そういう考え方、維持されてますか。」（高市首相）「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。JMPあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使、限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。」集団的自衛権の行使の要件のひとつとして、他国への武力攻撃が発生し、直接攻撃を受けていない日本の平和と安全が脅かされる「存立危機事態」がありますが、岡田議員はこれに明確な基準がないと指摘。（立憲・岡田議員）「もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねない。自らが存立危機事態だと言って武力行使したら、そういうこと（在留邦人の安全）もより困難になってしまう可能性高いじゃないですか。あんまり軽々に武力行使、武力行使って私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。」（高市首相）「軽々に武力行使、武力行使って言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。実際に発生した場合にですね。どういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最後、その事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないいうことでございます。即これを存立危機事態だと認定して日本が武力行使を行うということではございません。」火花を散らす予算委員会。本格的な論戦は、来週も続きます。