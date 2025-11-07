¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó³«ºÅ¤Î9Æü¡¡¸òÄÌµ¬À©¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¡²¬»³
¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡¡2024Ç¯¤ÎÂç²ñ
¡¡²¬»³»Ô¤Ç9Æü¡¢¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±¿µÙ¤ä¥À¥¤¥ä¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç²ñÅöÆü¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³ー¥¹¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ê¤É²¬»³»ÔÆâ¤Î¹°è¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Àþ¤Þ¤¿¤ÏÊÒÂ¦¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ç±¿µÙ¤ä¥À¥¤¥ä¡¦¥ëー¥È¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÅì»³Àþ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å2»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¡Ö²¬»³±ØÁ°ÅÅÄä～À¾Âç»ûÄ®ÅÅÄä¡×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¾Âç»ûÄ®ÅÅÄä～Åì»³ÅÅÄä¡×¤Ï±¿µÙ¤·¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤ä»ÔÌò½ê¶Ú¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ËÈ¼¤¤¡¢¸áÁ°8»þ20Ê¬¤«¤é¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ©Àþ¤¬²¬»³±Ø¸å³Ú±à¸ý¡ÊÅì¸ý¡Ë¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÂç²ñÅöÆü¡¢²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤Ç½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾Ü¤·¤¤±¿¹Ô¾ðÊó¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£