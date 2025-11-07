10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議。既に指名された選手は、指名挨拶やメディカルチェック、仮契約などを経て、ルーキーイヤーに向けて次の段階に進んでいる。取材現場では、スカウト陣からドラフト会議の“後日談”を聞くことも少なくない。【西尾典文／野球ライター】

【意外】蓋を開けてみれば3球団からのスカウトにとどまった創価大・立石正広選手

DeNAの入札は意外

話題の中心は、今年のドラフトの目玉候補だった立石正広（創価大→阪神1位）のことだ。立石は高川学園時代、3年夏の甲子園に出場した。当時はそれほど注目されていなかったが、初戦の小松大谷戦でセンター左へホームランを放つ活躍を見せた。

創価大進学後、2年春には打率.500、5本塁打、14打点で、東京新大学野球の三冠王を獲得し、昨年は3年生ながら大学日本代表に選出された。そして、昨秋に行われた明治神宮大会で15打数、10安打、2本塁打という圧倒的な成績を残し、チームの準優勝に貢献している。

花巻東時代の佐々木麟太郎選手（写真提供・プロアマ野球研究所）

その打者としてのスケールと実力は、大学生では4球団が競合した佐藤輝明（近畿大→2020年阪神1位）以来の大物といった声が多く、大学生野手では、岡田彰布（早稲田大→1979年阪神1位）が持つ史上最多の6球団競合に迫るのではないかと見られていた。

しかし、ふたを開けてみれば、広島、日本ハム、阪神の3球団にとどまった。この展開は、各球団のスカウト陣にとっても意外だったようで、ドラフト会議後には「（抽選を当てた）阪神はラッキーでしたね」といった感想がよく聞かれた。

なぜ、立石に入札した球団は、予想より少なかったのか。その理由の一つは佐々木麟太郎（スタンフォード大→ソフトバンク1位）の存在だ。佐々木は、花巻東時代に史上最多となる高校通算140本塁打を放ち、2023年のドラフト会議で目玉の一人と言われていた。だが、プロ入りを選択せずに、米スタンフォード大に進学した。

現在も在学中であるが、来年のMLBのドラフト対象者となったことで、今年のNPBドラフト会議で指名が可能となった。DeNAとソフトバンクが指名した結果、ソフトバンクが抽選で引き当てた。両球団は立石に入札すると見られていた。とりわけ、DeNAの入札は意外だったようだ。

奇襲だった指名

他球団のスカウトは、以下のように話す。

「ソフトバンクは以前から熱心に調査しているという話は聞いていました。ただ、佐々木の指名があれば、立石の抽選を外したあとだと思っていました。DeNAについては、全く予想していませんでした。佐々木の交渉権を得ても、メジャーのドラフト会議が終わるまで待つ必要があり、指名した球団にとっては、かなりリスクが高い選手です。ソフトバンクのように戦力に余裕があれば分かりますが……かなり思い切った作戦だったことは間違いないですね」

佐々木のマネジメントを担当する、株式会社ナイスガイ・パートナーズの代表取締役・木下博之氏が、ドラフト会議後の会見で、事前にDeNAからの接触がなかったことを明かしている。この話からも、DeNAの指名は、“奇襲”だったことは確かだ。

ソフトバンクとDeNAが佐々木に向かった結果、立石への入札を見送る球団が増えたと言えるだろう。ただ、それ以外にも入札する球団が少なかった原因はあったようだ。

立石は8月1日のオープン戦で右足のじん帯を痛めたため、秋季リーグ戦の前に行われるプロのファームとの交流戦に出場しなかった。ただし、故障によって、スカウト陣の立石に対する評価が下がったわけはない。問題は、各球団の上層部が視察できなかったことにあるようだ。

ある球団のスカウトは、以下のように詳しく解説する。

「プロとの交流戦は、ドラフト候補がファームの選手と対戦して実力をチェックする絶好のチャンスです。ドラフト候補と二軍レベルの選手を比較しやすいため、各球団のスカウト幹部や球団の上層部が視察に訪れることがあります。ところが、立石は怪我で交流戦を欠場してしまった。立石がプロで通用するか、確認する機会を失ったことで、上層部が不安を覚えたのは否めませんね。アマチュア野球担当のスカウトが立石を推薦しても、最終的に指名するか判断するのは、上層部ですから……現場の意見が通らないことも多々あります」

スカウトだけで1位指名を決めていたら

創価大は、8月6日の巨人戦、8月20日の西武戦、そして8月24日のソフトバンク戦に立石をすべて欠場させている。立石がプロの投手にどれだけ通用するのかを確認したいと考えていた各球団の上層部は“肩透かし”を食らった。

それに加えて、立石は東京新大学野球の秋季リーグ戦でも、各球団の上層部に“不安”を与えた模様だ。10月5日の駿河台大戦で、立石は腰の違和感を訴えて試合途中でベンチに退いている。

ドラフト1位で指名される選手については、球団のトップや上層部の意向が反映される。例えば、2017年のドラフト会議では、広島の松田元オーナーが、その年の夏の甲子園で大活躍した中村奨成（当時・広陵）を強く推し、1位で指名した。結果、中日と競合した末、地元広島が誇るスター選手の交渉権を得ている。

松田オーナーが中村を推す様子は、広島の苑田聡彦スカウト統括部長（当時）を追ったNHKのドキュメンタリー『プロフェッショナル 仕事の流儀』で放映されている。

実際、球団のトップや上層部が1位指名で推す選手は、甲子園で華々しい活躍を見せた人気選手である傾向が強い。なぜなら、集客やグッズの売上向上につながりやすく球団経営を潤すからである。

立石は、前述したように「甲子園のスター」ではなく、東京六大学野球や東都大学野球のような主要な大学リーグで活躍したわけでもない。球団のトップや上層部にとっては“響きにくい選手”だった。

11月2日。立石は、ドラフト会議後に行われた最初の公式戦である千葉経済大戦（横浜市長杯争奪関東大学野球選手権）で、横浜スタジアムの右中間にホームランを放った。そのプレーを見ていたスカウトは、“意味深な言葉”を呟いた。

「スカウトだけで1位で指名したい選手を決めていたら、もっと立石を指名した球団は多かったと思いますね……」

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部