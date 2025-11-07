いよいよ8日に迫った高校サッカー選手権静岡県大会準決勝。

決勝戦に駒を進めるのは果たしてどのチームか！？準決勝2試合の注目ポイントをたっぷりと紹介します。



まずは浜松開誠館と磐田東の西部勢対決。



3大会ぶりの優勝を狙う浜松開誠館。

準々決勝では、同じプリンス勢の富士市立を相手に3ゴールを奪い快勝。

ここまで決勝トーナメント2試合であげた9ゴールはベスト4進出チームで最多。

さらにエースストライカーの田窪も、2試合で3ゴールと今大会絶好調です。





その浜松開誠館と対戦するのは30大会ぶりのベスト4に進出した磐田東。準々決勝では今大会のダークホース、科学技術高を相手に4対1と力を見せつけ、危なげなく準決勝に勝ち進みました。新人大会では準優勝、さらに県総体でもベスト4と好調をキープする磐田東。決勝に進めば初の快挙となり、歴史を作る一戦に臨みます。（浜松開誠館・田窪選手）「今までやってきた『闘う走る粘る』『攻守一体』を出すだけ、いつも通り最高の準備をする」（磐田東・原崎選手）「開誠館は上のリーグでやっているのでチャレンジャーの気持ちで戦い抜く、全国大会出場を目標に頑張る」準決勝もう1試合は静岡学園と藤枝東の名門対決。大会3連覇を狙う静岡学園、今大会は2試合を終えて6得点・無失点と盤石の強さを見せています。チームを牽引するのは司令塔の四海星南。四海選手は静岡学園らしいテクニックと豊富な運動量が持ち味。準々決勝の桜が丘戦でもミドルシュートを決め、チームを勝利に導きました。一方、10大会ぶりの優勝を狙う藤枝東。決勝トーナメント1回戦で聖隷クリストファーに逆転勝利すると続く準々決勝は延長にもつれ込む死闘を制するなど、接戦をものにしてきました。チームの中心は伝統の10番を背負う泉孝太郎。持ち味は準々決勝でも見せた、迫力あるドリブル突破。堂々としたプレーでチームを引っ張る司令塔です。両チームが前回、選手権で対戦したのは2大会前の決勝戦。この試合は静岡学園が2対1で勝利し、優勝を果たしました。（静岡学園・四海選手）「目標は県で優勝なので、まずは目の前の試合のために、練習からもう一回みんなで声をかけてやっていきたい」（藤枝東・泉選手）「チャレンジャー精神で勢いよく圧倒する試合運びをしたい、静岡のトップになるよう頑張る」静岡第一テレビでは8日行われる準決勝2試合をYouTubeの公式チャンネルでライブ配信、そして午後1時半からの第2試合は地上波でも生中継します。さらに９日、午後3時からは、Jリーグ「エスパルス対セレッソ」の一戦を実況生中継でお送りします。