通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．２％付近、落ち着いた展開
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.17 5.24 6.15 6.41
1MO 7.95 5.57 6.58 6.87
3MO 8.64 5.85 7.39 6.91
6MO 8.97 6.16 7.91 7.14
9MO 9.14 6.34 8.19 7.34
1YR 9.24 6.51 8.41 7.49
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.11 7.93 6.13
1MO 7.73 8.05 6.31
3MO 8.21 8.26 6.64
6MO 8.70 8.76 7.00
9MO 9.00 9.02 7.21
1YR 9.20 9.27 7.39
東京時間16:36現在 参考値
ドル円１週間は７．１７％比較的低水準で推移している。１年の９．２４％へと順次水準が上昇するボラティリティー曲線を描いている。短期的な変動期待は低調になっている。
