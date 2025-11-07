通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は７．２％付近、落ち着いた展開

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.17　5.24　6.15　6.41
1MO　7.95　5.57　6.58　6.87
3MO　8.64　5.85　7.39　6.91
6MO　8.97　6.16　7.91　7.14
9MO　9.14　6.34　8.19　7.34
1YR　9.24　6.51　8.41　7.49

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.11　7.93　6.13
1MO　7.73　8.05　6.31
3MO　8.21　8.26　6.64
6MO　8.70　8.76　7.00
9MO　9.00　9.02　7.21
1YR　9.20　9.27　7.39
東京時間16:36現在　参考値

　ドル円１週間は７．１７％比較的低水準で推移している。１年の９．２４％へと順次水準が上昇するボラティリティー曲線を描いている。短期的な変動期待は低調になっている。